В Лондоне началась суточная забастовка работников метро

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Суточная забастовка работников метро началась в Лондоне в воскресенье вечером, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Забастовка началась в 18.00 по местному времени (21.00 мск). Причиной протестной акции стало закрытие пунктов продажи билетов и сокращение рабочих мест. По мнению членов профсоюзов RMT и TSSA, это не только приводит к чрезмерным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.

На сутки закроется большинство станций метро, причем многие прекратили работу еще до официального начала забастовки. По данным СМИ, выделено 150 дополнительных автобусов, которые будут перевозить жителей столицы Британии.

Мэр Лондона Садик Хан призвал управляющее "подземкой" предприятие Transport for London (TfL) продолжать переговоры с профсоюзом.