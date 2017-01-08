СМИ: подозреваемый в стрельбе во Флориде испытывал психические проблемы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Задержанный подозреваемый в стрельбе в аэропорту Флориды ранее испытывал проблемы психического характера, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на полицию.
Позднее выяснилось, что 26-летний Сантьяго — ветеран войны в Ираке и ранее попадал в поле зрения спецслужб. В 2016 году его направили для медицинского обследования, после того как он сказал следователям ФБР, что "слышал голоса и что его контролируют американские спецслужбы", говорится в сообщении. При этом у него временно изъяли пистолет, однако затем вернули, так как Сантьяго на тот момент не совершал преступлений.
"Он проходил медицинское лечение психического расстройства, включая слышавшиеся голоса", — сообщает телеканал.
Следователи не исключают, что терроризм был потенциальной мотивацией для нападения, отметил агент ФБР Джордж Пиро. По его словам, Сантьяго вез с собой в багаже задекларированное оружие — 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет Glock. По данным NBC, следователи уже проверили компьютер и телефон в доме Сантьяго и не нашли контактов с террористическими организациями.