Опрос: в Германии 58% женщин считают, что страна стала менее безопасной

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Более половины проживающих в Германии женщин считают, что страна стала не такой безопасной для них, как прежде. Таковы итоги нового опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Согласно результатам исследования, 58% женщин считают, что посещение общественных мест стало менее безопасным для них, чем ранее. 31% опрошенных не увидели изменений, еще 10% женщин посчитали, что Германия стала даже безопаснее.

Примечательно, что почти половина опрошенных предпочитает избегать определенные места в районе своего проживания, когда на улице становится темно. 16% женщин теперь носят с собой перцовый баллончик, многие думают о необходимости приобрести его.

В новогоднюю ночь 2015/2016 были совершены массовые нападения на жительниц и жителей Кёльна со стороны мигрантов и беженцев на улицах города. В полицию поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности.

Аналогичные преступления произошли в ряде других городов Германии: Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, а также в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах.