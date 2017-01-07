New York Times разочаровал доклад разведки США о "российских кибератаках"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Совместный доклад трех американских спецслужб, посвященный вмешательству "русских хакеров" в выборы президента США, уязвим для критики и не содержит никаких новых доказательств, пишет New York Times.

В докладе отсутствуют сенсационные заявления и разоблачения, подчеркивают журналисты. Это скорее "досье, в котором перечислены попытки воздействия на американскую политическую систему". При этом "никаких новых доказательств в пользу тайного вмешательства Москвы" представлено не было.

Кроме того, американские спецслужбы не стали оглашать методы, с помощью которых осуществлялся сбор данных. Это, по мнению журналистов, заставляет усомниться в некоторых положениях документа.

"Рассекреченный доклад не содержит информации о том, как спецслужбам удалось добыть необходимые сведения и прийти к соответствующим выводам. Поэтому на него наверняка обрушатся скептики и сторонники Трампа, убежденные в том, что документ является политически мотивированной попыткой поставить под сомнение легитимность будущего президента", — пишет New York Times.

Журналисты обращают внимание на то, что в докладе представлены весьма "обтекаемые" выводы. Так, авторы не стали утверждать, что вмешательство иностранных хакеров изменило американское общественное мнение в пользу кандидата от Республиканской партии.

ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали в пятницу доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы". Спецслужбы сошлись на том, что Кремль проводил "тайные операции по влиянию на политическую систему США", и в качестве доказательств представили выдержки из репортажей российских телеканалов и данные из социальных сетей.