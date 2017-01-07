СМИ: в Кот-д'Ивуаре открыли огонь по дому, где находится министр обороны

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бунтующие в Кот-д'Ивуаре военные открыли огонь по дому одного из местных чиновников, где в настоящий момент находится приехавший на переговоры с ними министр обороны страны Алайн-Ричард Донвахи и другие, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, глава минобороны оказался заперт в здании и не может продолжить свой путь в город Абиджан.

Ранее сообщалось, что власти страны и военнослужащие в результате переговоров смогли прийти к соглашению об окончании двухдневного мятежа. Факт заключения соглашения подтвердил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

В пятницу группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Они требуют повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

Кот-д'Ивуар — крупнейший в мире экспортер какао-бобов, цена которых на мировом рынке с сентября 2016 года упала на треть.