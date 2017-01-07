Мужчина ранил "розочкой" двух священников в римской церкви
23:0107.01.2017
(обновлено: 23:11 07.01.2017)
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РИМ, 7 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Два священнослужителя были ранены в субботу вечером в одной из главных римских церквей — базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщает газета Il Messaggero.
По информации издания, на священнослужителей напал 41-летний итальянец, выходец из провинции Фрозиноне, который набросился на них с горлышком от разбитой бутылки.
В результате ранения в лицо получили пономарь базилики и местный священник. Оба пострадавших были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Как отмечает газета, нападавшему удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был арестован сотрудниками правоохранительных органов недалеко от церкви.
Мотивы, побудившего мужчину совершить подобный поступок, пока не известны.