Протоколы вашингтонских мудрецов, или Как RT "вмешивался" в выборы

МОСКВА, 7 янв — Андрей Смирнов. Доклад трех разведывательных агентств США, посвященный "вмешательству" России в американские президентские выборы, кажется не то плохой шуткой, не то средней остроумности издевкой. С каждой прочтенной страницей вместо обещанных ответов читатель получает лишь новые вопросы. И главный из них – "где фактура?".

Продираясь через бесконечные "мы оцениваем", "с большой долей вероятности", "почти наверняка" (в самом конце документа поясняется, что все эти формулировки еще и имеют свои значения вероятности в процентах) хочется увидеть хотя бы один беспрекословный факт, свидетельствующий о том, что подозрения в адрес России по крайней мере обоснованы. Как говорил профессор Преображенский, "окончательную бумажку, фактическую бумажку, броню". Но вместо этого коллективный Швондер вновь предъявляет хилый "протокол собрания жильцов дома", то ли белого, то ли желтого.

Даже когда американские разведчики утверждают, что киберкампанию по вмешательству в президентские выборы санкционировал лично Владимир Путин, в ход идет такой аргумент: до июня 2016 года Путин хвалил Трампа, а потом перестал. Это якобы говорит о том, что российский президент не хотел навредить своими комплиментами растущему рейтингу бизнесмена.

Еще один фигурант доклада – румынский хакер под псевдонимом Guccifer 2.0. По мнению авторов документа, о его работе на Кремль говорит тот факт, что он "сделал много противоречащих друг другу и ложных заявлений относительно его возможной российской принадлежности на протяжении предвыборной кампании". Кроме того, у американской разведки есть основания полагать, что интервью журналистам от имени Guccifer 2.0 раздавали сразу несколько человек.

Вот и все. На этом сколько-нибудь значимые факты исчерпываются, и начинаются оценки и предположения.

Тезис, которому в докладе придается особое значение: кампании по дискредитации Хиллари Клинтон и одновременно поддержке Дональда Трампа способствовали "близкие к государству СМИ" и "пропагандисты" в лице RT и Sputnik, активно вводившие в заблуждение доверчивых американцев.

Телеканал RT авторы документа называют не иначе как "главным органом пропаганды" России, с помощью которого Москва оказывала влияние на общественное мнение в Соединенных Штатах. Рассказу об успехах канала уделено восемь страниц из двадцати пяти. И большая часть из этого – выдержка из другого доклада 2012 (!) года. Он был опубликован Центром ЦРУ по работе с открытыми источниками информации (Open Source Center). К слову, именно в 2012-ом американцы перевыбрали своим президентом Барака Обаму. Хочется спросить, а Обаму тоже Путин выбрал?

Несложно догадаться, что данные, приведенные в этом документе, к наступившему 2017-ому году сильно устарели. Это касается как охвата вещания RT, так и показателей посещаемости сайтов, да и просто эфирной сетки. Названия программ, фамилии журналистов, цифры просмотров на Youtube – все это пятилетней давности. И это доклад, над которым работали, подчеркиваем, три разведведомства США. Неужели они не смогли хотя бы банально посадить за компьютер стажера, который бы обновил фактуру и цифры? Все данные ведь открыты – RT своих успехов не стесняется. Ролики канала на Youtube набрали в общей сложности четыре миллиарда просмотров, а телевизионная аудитория вовсе не засекречена, как это указано в докладе, и составляет 70 миллионов зрителей в неделю, из которых восемь миллионов — американцы.

В той части, что касается предвыборной кампании, тоже полно неточностей и упрощений. В документе, к примеру, утверждается, что с марта 2016 года RT начал "открыто выражать поддержку" Дональду Трампу. При том, что даже беглый поиск в Google показывает, что в сентябре, перед самыми выборами, на сайте RT были опубликованы материалы о злоупотреблении Трампом средствами из благотворительных фондов для собственных целей.

Были и сотни других репортажей, интервью и статей – и о Трампе, и о Клинтон. Но вот освещение каналом деятельности Клинтон, по мнению авторов доклада, сводилось "к утечке ее электронных писем, обвинениям в коррупции, проблемам с физическим и психическим здоровьем и связями с исламским экстремизмом".

Создается ощущение, что разведчики, готовившие доклад, свою, местную прессу не читали и не смотрели. Иначе они бы наверняка увидели, что после обморока Клинтон прямо во время предвыборной речи и последующего диагноза "пневмония", эта тема еще несколько недель не сходила с первых полос самых разных американских изданий и активно муссировалась в эфире новостных телеканалов.

То же самое с историей о фонде Клинтонов, который (и это доказано!) тесно связан с правительствами стран, поддерживающими терроризм. Могло ли СМИ всемирного охвата, которым является RT, проигнорировать этот факт? Да еще и после того, как Трамп прямым текстом назвал свою соперницу "основателем ИГ".

К слову, за Клинтон в эфире RT тоже агитировали. Проигравший праймериз от Демократической партии Берни Сандерс в октябре этого года подробно рассказывал ведущему RT Эду Шульцу, почему президентом, на его взгляд, должна стать именно Хиллари.

Еще один момент, которым авторы доклада, кажется, особенно недовольны – активное сотрудничество RT с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Доходит до того, что американские разведчики откровенно ошибаются, называя разговор Ассанжа с журналистом Джоном Пилгером для компании Dartmouth Films "эксклюзивным интервью для RT".

В результате — доклад, опубликованный американской разведкой, не сработал даже внутри страны. Журналисты The Daily Beast, ознакомившись с документом, выпустили полный разочарования материал под названием "Американский шпионский доклад обвиняет Путина в хакерских атаках, но ничем не подкрепляет обвинения".

"Он (доклад – ред.) содержит некоторую устаревшую информацию, которая на фоне того, сколько внимания на ней сосредоточено, кажется небрежностью", — говорится в их статье. Далее они ссылаются на некоего американского чиновника, признавшего, что ошибки в этом отчете были неизбежны, если учесть, в какой спешке его готовили.

Газета The Washington Post ранее также цитировала официальных представителей США, которые прочли доклад еще до официальной публикации и заявили, что никаких сенсаций нет даже в засекреченной части. Немного выделилась лишь "New York Times", которая назвала отчет "убийственным и на удивление подробным".

"Наверное, мы читаем разные отчеты", — написал на это в своем твиттере московский корреспондент The Guardian Шон Уокер.