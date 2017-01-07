В СЖР прокомментировали доклад разведки США о "российских хакерах"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир считает, что доклад разведки США о "вмешательстве РФ" в выборы — это прямой результат давнего и глубокого кризиса в оценке американскими элитами ситуации в других странах мира, в частности, в России.

Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, которое разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали в пятницу. Приложение под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает 6 из 14 страниц доклада разведки. Приложение представляет собой изыскания Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены косметические изменения в связи с выборами 2016 года.

При этом никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безоснованности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

"В целом, можно только порадоваться появлению подобного аналитического доклада, основанного на просмотре телепередач и чтении сообщений в соцсетях, основным результатом которого являются обвинения российских СМИ в ошибках и просчётах американских политических элит. Пока в соответствующих подразделениях разведслужб США продолжают трудиться такие титаны аналитики – контрразведки других стран могут спать спокойно, желая своим визави как можно дольше не уходить на пенсию", — прокомментировал доклад Шафир.

"Если говорить серьёзно, то представленный доклад, особенно в части, касающейся так называемой "подрывной деятельности" российских СМИ и журналистов, является прямым результатом давнего и глубокого кризиса в оценке, понимании американскими элитами ситуации и текущих процессов в других странах мира, в частности в России", — отметил он.

По сути, добавляет секретарь СЖР, "не подкреплённые ничем обвинения в адрес наших коллег, как кажется при прочтении доклада, имеют одну цель – как можно громче напоследок хлопнуть дверью, оставив новой администрации Белого Дома ещё один, пусть небольшой, но комок проблем".