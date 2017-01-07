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В мире

Foreign Policy назвал десять самых нестабильных горячих точек в 2017 году

22:0807.01.2017
(обновлено: 02:17 08.01.2017)
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Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американский журнал Foreign Policy представил свой список из десяти горячих точек, в которых, по мнению издания, в будущем году возможно возникновение новых конфликтов.

Джон Кирби. Архивное фото
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Госдеп: Россия, Турция и Иран не пригласили США к переговорам по Сирии
Война в Сирии, которая длится уже почти шесть лет, унесла около 500 тысяч жизней, еще 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Президенту Башару Асаду пока не удается закончить вооруженный конфликт и вернуть контроль над всей территорией страны.

Тем не менее, взятие восточного Алеппо правительственными войсками в декабре стало переломным моментом сирийского кризиса. После того, как Россия, Турция и Иран заключили соглашение о прекращении огня, удалось провести эвакуацию гражданских лиц. Несмотря на то, что Москве, Анкаре и Тегерану предстоит решить много задач, этот новый дипломатический путь открывает наилучшую возможность для снижения уровня насилия в Сирии.

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2016/ Bulent Kilic
В 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира
В Ираке борьба с террористами ИГ подорвала способность властей управлять страной, вызвала огромные разрушения и разделила курдские и шиитские политические партии на конкурирующие фракции и вооруженных повстанцев, которые сражаются друг с другом за ресурсы. Операция по освобождению Мосула, проводимая при поддержке США, может закончиться провалом, если сделать неправильный ход, пишет FP.

Разделенная конфликтом в Донбассе и искалеченная коррупцией Украина движется по направлению к еще большей неопределенности. Киев напуган слухами о том, что США могут отменить антироссийские санкции, отмечает автор статьи. Украинский лидер Петр Порошенко стремительно теряет поддержку Запада из-за нежелания (или неспособности) провести обещанную экономическую реформу и избавиться от коррупции. Проблемы президента Украины могут усугубиться, если в этом году пройдут парламентские выборы, на которых поддержку получат пророссийские партии, отмечает автор материала.

Иракский солдат в городе, разрушенном боевиками ИГ, Ирак. Архивное фото
© AP Photo/ Hussein Malla
В Ираке за год погибли и пострадали более 19 тысяч мирных жителей
Вооруженный конфликт и политическая нестабильность в Афганистане представляют собой серьезную угрозу для безопасности в мире. Талибы укрепляют свои позиции, а боевики ИГ продолжают нападения на шиитов. Ослабление афганских войск может привести к тому, что боевики захватят территории, оставшиеся без контроля.

Война в Йемене привела к гуманитарной катастрофе: миллионы людей оказались на грани голодной смерти, около четырех тысяч мирных жителей были убиты, преимущественно, в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Если конфликт не будет урегулирован, в него могут вмешаться такие террористические группировки, как Аль-Каида и ИГ, говорится в статье.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Дэн Леви
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Наступающий год для Донбасса: перспективы и ожидания
Конфликт между Анкарой и "Рабочей партией Курдистана" разгорается с момента окончания перемирия в июле 2015 года.
Кроме того, Турцию регулярно выбирают в качестве мишени боевики ИГ. Последний теракт произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь — трагедия унесла жизни 39 человек.

Напряженность между Мексикой и Соединенными Штатами кажется неизбежной после обещаний избранного президента США Дональда Трампа построить на южной границе стену, депортировать миллионы нелегальных мигрантов и прекратить действие Северо-Американского соглашения о свободной торговле.

Мальчик осматривает разрушенное здание после атаки на город Таиз в Йемене. Архивное фото
© AFP 2016/ Ahmad Al Basha
СМИ: Лондон обнаружил применение британских кассетных бомб в Йемене
Зона Сахеля и бассейн озера Чад остаются одной из опаснейших горячих точек в мире из-за обосновавшихся там террористических группировок. Так, в 2016 году джихадисты совершили несколько атак на западе Нигера, в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре. В регионе остается активной Аль-Каида, кроме того, силы безопасности Нигерии, Камеруна и Чада продолжают борьбу с боевиками Боко Харам. Борьба с терроризмом, которая пока не приносит должных плодов, угрожает привести к гуманитарной катастрофе, что, в свою очередь, может вылиться в кровопролитное восстание, пишет FP.

Демократическая Республика Конго страдает от политического кризиса — президент Джозеф Кабила пока не подписал соглашение, по условиям которого он должен уйти в отставку после выборов, то есть до конца 2017 года. Столкновения между силами безопасности ДРК и противниками действующего главы государства за последние несколько месяцев унесли жизни десятков человек. Если выборы вновь будут отложены, насилие продолжится, подчеркивает автор материала.

Полиция Нигерии. Архивное фото
© AP Photo/ Sunday Alamba
В Нигерии нашли еще одну похищенную "Боко Харам" школьницу из Чибока
После трех лет гражданской войны это молодое государство все еще терзают многочисленные конфликты — число внутренне перемещенных лиц достигло 1,8 миллиона человек. Около 1,2 миллиона покинули страну. Переломный момент наметился в декабре 2015 года, когда было подписано мирное соглашение, однако уже в июле оно было разорвано. Дипломатические усилия СБ ООН направлены на то, чтобы разместить в стране корпус миротворцев, однако едва ли это позволит избежать дальнейшей эскалации.

Новое правительство Мьянмы во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи пообещало, что мир и национальное примирение станут его главными приоритетами. Тем не менее, недавние вспышки насилия поставили под угрозу усилия, направленные на то, чтобы положить конец вооруженному конфликту, который длился почти 70 лет.

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