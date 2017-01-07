Foreign Policy назвал десять самых нестабильных горячих точек в 2017 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американский журнал Foreign Policy представил свой список из десяти горячих точек, в которых, по мнению издания, в будущем году возможно возникновение новых конфликтов.
Тем не менее, взятие восточного Алеппо правительственными войсками в декабре стало переломным моментом сирийского кризиса. После того, как Россия, Турция и Иран заключили соглашение о прекращении огня, удалось провести эвакуацию гражданских лиц. Несмотря на то, что Москве, Анкаре и Тегерану предстоит решить много задач, этот новый дипломатический путь открывает наилучшую возможность для снижения уровня насилия в Сирии.
Разделенная конфликтом в Донбассе и искалеченная коррупцией Украина движется по направлению к еще большей неопределенности. Киев напуган слухами о том, что США могут отменить антироссийские санкции, отмечает автор статьи. Украинский лидер Петр Порошенко стремительно теряет поддержку Запада из-за нежелания (или неспособности) провести обещанную экономическую реформу и избавиться от коррупции. Проблемы президента Украины могут усугубиться, если в этом году пройдут парламентские выборы, на которых поддержку получат пророссийские партии, отмечает автор материала.
Война в Йемене привела к гуманитарной катастрофе: миллионы людей оказались на грани голодной смерти, около четырех тысяч мирных жителей были убиты, преимущественно, в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Если конфликт не будет урегулирован, в него могут вмешаться такие террористические группировки, как Аль-Каида и ИГ, говорится в статье.
Кроме того, Турцию регулярно выбирают в качестве мишени боевики ИГ. Последний теракт произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь — трагедия унесла жизни 39 человек.
Напряженность между Мексикой и Соединенными Штатами кажется неизбежной после обещаний избранного президента США Дональда Трампа построить на южной границе стену, депортировать миллионы нелегальных мигрантов и прекратить действие Северо-Американского соглашения о свободной торговле.
Демократическая Республика Конго страдает от политического кризиса — президент Джозеф Кабила пока не подписал соглашение, по условиям которого он должен уйти в отставку после выборов, то есть до конца 2017 года. Столкновения между силами безопасности ДРК и противниками действующего главы государства за последние несколько месяцев унесли жизни десятков человек. Если выборы вновь будут отложены, насилие продолжится, подчеркивает автор материала.
Новое правительство Мьянмы во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи пообещало, что мир и национальное примирение станут его главными приоритетами. Тем не менее, недавние вспышки насилия поставили под угрозу усилия, направленные на то, чтобы положить конец вооруженному конфликту, который длился почти 70 лет.