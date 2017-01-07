Власти Кот-д'Ивуара и взбунтовавшиеся военнослужащие пришли к соглашению

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр обороны Кот-д'Ивуара Алайн-Ричард Донвахи и взбунтовавшиеся военнослужащие в результате переговоров смогли прийти к соглашению об окончании мятежа, заявил заместитель префекта города Буаке, где проходили переговоры.

"У нас есть сделка. Это соглашение завершает бунт", — передает агентство Рейтер слова заместителя префекта.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке. Затем бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого.

Позднее министерство обороны страны обратилось к замешанным в бунте в Буаке действующим солдатам с призывом прекратить выступление и вернуться в казармы. "Солдат попросили сохранять спокойствие и вернуться в казармы", — сказал Донвахи в специальном телевизионном обращении. В субботу Донвахи посетил Буаке для проведения переговоров с мятежниками.