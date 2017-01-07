Задержанные в Тунисе за связь с Амри не имеют отношения к теракту в Берлине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Прокуратура Туниса считает, что четверо задержанных за связь с исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри не имеют отношения к этому нападению, передает агентство Франс Пресс.
"Расследование показало, что они никак не связаны с атакой в Берлине и не принадлежат ни к какой джихадистской группировке", — приводит агентство слова представителя прокуратуры.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.