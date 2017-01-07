Бунт военных перекинулся на несколько городов Кот-д'Ивуара

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Начавшийся в пятницу в Кот-д'Ивуаре мятеж военных в субботу распространился еще на несколько городов страны, в частности, на Абиджан и Ман, передает агентство Франс Преcc.

Как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, "выстрелы были слышны в Абиджане на военной базе Акуэд". По словам очевидцев, военные перекрыли все маршруты, ведущие к лагерю, из-за чего на дорогах образовались пробки.

По данным агентства, протесты перекинулись также на город Ман.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке. Затем бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого.

Позднее министерство обороны страны обратилось к замешанным в бунте в Буаке действующим солдатам с призывом прекратить выступление и вернуться в казармы. "Солдат попросили сохранять спокойствие и вернуться в казармы", — сказал Донвахи в специальном телевизионном обращении. В субботу Донвахи посетил Буаке для проведения переговоров с мятежниками.