Hill рассказал, сколько Киев заплатит за продвижение своих интересов в США

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинские власти наняли для лоббирования интересов страны компанию BGR Group, чтобы укрепить отношения с США после вступления Дональда Трампа в должность, пишет The Hill.

По данным Департамента юстиции США, BGR Group подписала контракт с Киевом 23 декабря. Эта фирма специализируется на лоббировании интересов преимущественно республиканцев. Контракт с американскими лоббистами оценивается в 600 тысяч долларов в год (или 50 тысяч долларов в месяц).

Планируется, что лоббисты будут способствовать налаживанию связей между ключевыми украинскими и американскими политиками, журналистами и неправительственными организациями, говорится в статье. Кроме того, BGR Group займется "созданием и осуществлением комплексной стратегии по развитию бизнеса и правительственных связей, а также укреплением отношений между США и Украиной и привлечением американских инвестиций в экономику страны".

Как пишет автор материала, это шаг был предпринят Киевом на фоне напряженных отношений с Москвой.

The Hill отмечает, что посольство Украины в США оставило без ответа просьбу прокомментировать контракт с BGR Group.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинский лидер Петр Порошенко собирается подписать соглашение с BGR Group для установления контактов с администрацией Трампа. При этом один из источников заявил, что нанимать эту компанию — значит "бросать деньги на ветер".