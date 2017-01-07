СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Януковича по "церковному делу"

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу якобы давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, выдано разрешение на задержание Валерия Коряка, бывшего начальника киевской милиции. По данным Генпрокуратуры, все трое и депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский подозреваются в "незаконном лишении свободы или похищение человека", "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

По словам следователя, "подозреваемые скрываются от следствия и суда", поэтому их необходимо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

В мае 2014 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Януковича, Захарченко и экс-генпрокурора Виктора Пшонки по факту незаконного давления на митрополита Владимира (возглавлял УПЦ в 1992-2014 годы; в связи с его кончиной на его место был избран митрополит Онуфрий) с целью его устранения от управления УПЦ МП.