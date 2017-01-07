В Эр-Рияде ликвидировали двух террористов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. МВД Саудовской Аравии заявило о ликвидации двух предполагаемых террористов в ходе спецоперации на севере Эр-Рияда, сообщает издание Arab News.

По заявлению представителя МВД, операция позволила предотвратить готовившийся в стране теракт.

Полиция застрелила предполагаемых террористов, когда те попытались скрыться от преследования на патрульном автомобиле. Один из убитых находился в розыске в связи с причастностью к нападению на мечеть спецназа в 2015 году.

В начале 2016 года власти Саудовской Аравии объявили, что готовы выплатить более одного миллиона долларов тем, кто окажет содействие в поимке подозреваемых в организации теракта в мечети для сил спецназа в городе Абха — административном центре города Асир, в результате которого в августе 2015 года погибли 17 человек и десятки получили ранения. Мощное взрывное устройство в мечети привел в действие террорист-смертник.