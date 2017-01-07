Неизвестный ранил сотрудника консульства США на западе Мексики

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Неизвестный выстрелил в сотрудника консульства США на западе Мексики, американец получил ранение, передает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в городе Гвадалахара. Консульство опубликовало видео, на котором запечатлен нападавший, на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Мужчина в темных очках, одетый в синие брюки и футболку, поджидал автомобиль американца на стоянке, а затем открыл по нему огонь.

"По данным медиков, он (сотрудник консульства — ред.) находится в стабильном состоянии", — приводит агентство заявление генеральной прокуратуры Мексики.

Как отмечает агентство, ФБР объявило вознаграждение в 20 тысяч долларов за информацию о нападавшем.