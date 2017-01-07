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В мире

Западные журналисты раскритиковали доклад разведки США о "русских хакерах"

Тема:
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19:3207.01.2017
(обновлено: 19:37 07.01.2017)
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Хакер за компьютером
© Fotolia/ Tomasz Zajda

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Многие западные журналисты, занимающиеся освещением России, восприняли с недоумением доклад разведки США о "русских хакерах", раскритиковав его за отсутствие доказательной базы и странные умозаключения, а также за "любительский" уровень.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безоснованности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

Многие журналисты обратили внимание на то, что в докладе нет доказательной базы. "Это только мне так кажется, или этот доклад выглядит скорее как что-то, что составили несколько журналистов за пару дней, а не серьезные разведывательные службы в течение месяцев?" — задался вопросом в Twitter московский корреспондент газеты Guardian Шон Уокер.

"Доклад разведки по России — это чуть больше, чем просто собрание предположений. Я понимаю защиту источников и методов, но доклад слабый", — написал в своем микроблоге в Twitter главный редактор Weekly Standard, автор Fox News Стивен Хайес.

Журналист Кевин Ротрок назвал доклад "любительщиной" и "неловким моментом" и прокомментировал некоторые странные пассажи из документа. "Новые дьявольские заговоры @RT_com: они освещали Occupy Wall Street, известную кампанию по уничтожению Америки", — иронизирует Ротрок.

Он также с иронией воспринял то, что американская разведка восприняла как непреложное доказательство "российского вмешательства в выборы" заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что в России с радостью воспримут избрание Трампа. "Я не верю своим глазам. Это что, правда часть доклада американской разведки?" — написал Ротрок в Twitter.

Редактор Moscow Times Мэтью Капфер назвал доклад "в лучшем случае сомнительным".

Американский писатель и журналист Гленн Гринвальд также был удивлен тем, что в докладе нет доказательств. "Этот новый доклад таков, что 1) буквально половина — о RT 2) он содержит одни и те же предположения много раз 3) не включает никаких подтверждений заявлений", — написал Гринвальд в Twitter.

"Давно ожидавшийся доклад DNI фактически не дает никакой новой информации и в основном представляет собой нудное повествование об RT. Что за ерунда", — написал журналист Майк Трейси.

"Независимо от того, кто что думает о русских взломах, тот факт, что половина доклада является вступлением к рекламной кампании RT пятилетней давности, смотрится странно", — написал в Twitter журналист Адам Джонсон.

"Доклад DNI говорит, что некоторые шоу RT стоили Хиллари (Клинтон) выборов. А это никак не связано с тем, что Хиллари была ужасным кандидатом?" – пишет в Twitter журналист Пол Уотсон. Доклад разведки включает и те программы RT, которые прекратили выходить на канале задолго до президентских выборов 2016 года.

Корреспондент Financial Times в Москве Макс Седдон также иронизирует над тем, что в докладе написаны общеизвестные вещи, например, что российские государственные СМИ финансируются из бюджета. "Рассекреченный доклад разведки США по русским взломам полон сенсаций вроде той, что "RT контролируется Кремлем" — пишет Седдон.

Некоторые журналисты обратили внимание на оговорки спецслужб, что их "высокая уверенность" в чем-либо, например, в "российском вмешательстве", не означает, что эта информация обязательно правдива.

Некоторые эксперты и наблюдатели, не противореча официальной линии американских властей, все же выразили разочарование докладом.

"Я разочарован отсутствием "вау-фактора" в докладе", — написал в Twitter Эндрю Уайс, президент экспертного Фонда Карнеги, имея в виду отсутствие сюрпризов.

А экс-посол в России Майкл Макфол заметил, что "много вопросов остались без ответа".

Бывший корреспондент западных СМИ в Москве и редактор BuzzFeed Мириам Элдер не усомнилась в содержании доклада, но написала: "Больно видеть, что сообщения о России выходят из-под контроля".

Давний критик России, сотрудник журнала Atlantic Юлия Иоффе подытожила свои впечатления так: "Одно понятно из чтения доклада DNI (офиса директора национальной разведки) по взломам: вот что происходит, когда в ваших университетах больше не учат специалистов по России".

Нынешний доклад представляет собой рассекреченную версию большого доклада, который представили разведслужбы США по требованию президента Барака Обамы. Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

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