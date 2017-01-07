Западные журналисты раскритиковали доклад разведки США о "русских хакерах"

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Многие западные журналисты, занимающиеся освещением России, восприняли с недоумением доклад разведки США о "русских хакерах", раскритиковав его за отсутствие доказательной базы и странные умозаключения, а также за "любительский" уровень.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безоснованности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

Многие журналисты обратили внимание на то, что в докладе нет доказательной базы. "Это только мне так кажется, или этот доклад выглядит скорее как что-то, что составили несколько журналистов за пару дней, а не серьезные разведывательные службы в течение месяцев?" — задался вопросом в Twitter московский корреспондент газеты Guardian Шон Уокер.

Is it just me or does report look more like something a few journos compiled over a couple of days, not serious Intel agencies over months? — Shaun Walker (@shaunwalker7) 6 января 2017 г.

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"Доклад разведки по России — это чуть больше, чем просто собрание предположений. Я понимаю защиту источников и методов, но доклад слабый", — написал в своем микроблоге в Twitter главный редактор Weekly Standard, автор Fox News Стивен Хайес.

The intel report on Russia is little more than a collection of assertions. Understand protecting sources/methods, but it's weak. — Stephen Hayes (@stephenfhayes) 6 января 2017 г.

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Журналист Кевин Ротрок назвал доклад "любительщиной" и "неловким моментом" и прокомментировал некоторые странные пассажи из документа. "Новые дьявольские заговоры @RT_com: они освещали Occupy Wall Street, известную кампанию по уничтожению Америки", — иронизирует Ротрок.

More diabolical plots by @RT_com: it covered Occupy Wall Street, a well-known campaign to destroy America. pic.twitter.com/ULPll5IOFm — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 6 января 2017 г.

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Он также с иронией воспринял то, что американская разведка восприняла как непреложное доказательство "российского вмешательства в выборы" заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что в России с радостью воспримут избрание Трампа. "Я не верю своим глазам. Это что, правда часть доклада американской разведки?" — написал Ротрок в Twitter.

I cannot believe my eyes. Is this really part of the US government's intelligence case? pic.twitter.com/s5IpTJALIv — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 6 января 2017 г.

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Редактор Moscow Times Мэтью Капфер назвал доклад "в лучшем случае сомнительным".

Reading declassified US intel report on #Russia|n hacking. Must say, I find this approach (sentence #1) iffy at best https://t.co/HwI4FVhtHM pic.twitter.com/D6EoNT7fXc — Matthew Kupfer (@Matthew_Kupfer) 6 января 2017 г.

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Американский писатель и журналист Гленн Гринвальд также был удивлен тем, что в докладе нет доказательств. "Этот новый доклад таков, что 1) буквально половина — о RT 2) он содержит одни и те же предположения много раз 3) не включает никаких подтверждений заявлений", — написал Гринвальд в Twitter.

NYT is explicitly pointing out key fact about "new" report: it contains only assertions, literally *no evidence* https://t.co/NwSq1kME0E pic.twitter.com/MtMmYjRsvn — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 6 января 2017 г.

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"Давно ожидавшийся доклад DNI фактически не дает никакой новой информации и в основном представляет собой нудное повествование об RT. Что за ерунда", — написал журналист Майк Трейси.

The long-awaited DNI report provides essentially no new evidence and is mostly a screed about RT. What a joke. https://t.co/oEdcXbV9ns pic.twitter.com/kttpkS67hk — Michael Tracey (@mtracey) 6 января 2017 г.

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"Независимо от того, кто что думает о русских взломах, тот факт, что половина доклада является вступлением к рекламной кампании RT пятилетней давности, смотрится странно", — написал в Twitter журналист Адам Джонсон.

regardless of one's thoughts on Russian hacking the fact that half the report was a 5-year-old Intro to Marketing breakdown of RT is bizarre — Adam H. Johnson (@adamjohnsonNYC) 7 января 2017 г.

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"Доклад DNI говорит, что некоторые шоу RT стоили Хиллари (Клинтон) выборов. А это никак не связано с тем, что Хиллари была ужасным кандидатом?" – пишет в Twitter журналист Пол Уотсон. Доклад разведки включает и те программы RT, которые прекратили выходить на канале задолго до президентских выборов 2016 года.

The DNI report says some RT shows are what cost Hillary the election. 🤣



Nothing to do with Hillary being a dreadful candidate? — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 6 января 2017 г.

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Корреспондент Financial Times в Москве Макс Седдон также иронизирует над тем, что в докладе написаны общеизвестные вещи, например, что российские государственные СМИ финансируются из бюджета. "Рассекреченный доклад разведки США по русским взломам полон сенсаций вроде той, что "RT контролируется Кремлем" — пишет Седдон.

The declassified US intel report on Russian hacking is full of bombshells like "RT is controlled by the Kremlin." https://t.co/XnurfF4mJn — max seddon (@maxseddon) 6 января 2017 г.

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Некоторые журналисты обратили внимание на оговорки спецслужб, что их "высокая уверенность" в чем-либо, например, в "российском вмешательстве", не означает, что эта информация обязательно правдива.

Некоторые эксперты и наблюдатели, не противореча официальной линии американских властей, все же выразили разочарование докладом.

"Я разочарован отсутствием "вау-фактора" в докладе", — написал в Twitter Эндрю Уайс, президент экспертного Фонда Карнеги, имея в виду отсутствие сюрпризов.

I get the disappointment about lack of "wow" in the report. But way too much at stake to blow sources and methods esp in cyber domain https://t.co/gU68FJe3wy — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 6 января 2017 г.

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А экс-посол в России Майкл Макфол заметил, что "много вопросов остались без ответа".

Glad to see DNI report published today, but SO MANY questions still left unanswered. I worry that this story will fade, esp after 1-20-17. — Michael McFaul (@McFaul) 7 января 2017 г.

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Бывший корреспондент западных СМИ в Москве и редактор BuzzFeed Мириам Элдер не усомнилась в содержании доклада, но написала: "Больно видеть, что сообщения о России выходят из-под контроля".

It's so painful to watch Russia reporting spiral out of control. — Miriam Elder (@MiriamElder) 6 января 2017 г.

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Давний критик России, сотрудник журнала Atlantic Юлия Иоффе подытожила свои впечатления так: "Одно понятно из чтения доклада DNI (офиса директора национальной разведки) по взломам: вот что происходит, когда в ваших университетах больше не учат специалистов по России".

One thing is clear from reading the #DNI #hacking report: this is what happens when your universities no longer train Russia specialists. — Julia Ioffe (@juliaioffe) 6 января 2017 г.

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Нынешний доклад представляет собой рассекреченную версию большого доклада, который представили разведслужбы США по требованию президента Барака Обамы. Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.