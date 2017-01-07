Трамп: только глупцы могут быть против хороших отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп полагает, что к обострению отношений с Россией стремятся только "глупые люди".

"Хорошие отношения с Россией — благое дело, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией это хорошо", написал Трамп в Twitter в субботу.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

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Политик также отметил, что после того, как он вступит в должность, Россия будет уважать США "гораздо больше, чем сейчас".

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

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Трамп также предположил, что "в дальнейшем, возможно, обе страны будут работать над решением множества проблем и вопросов мирового значения".

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

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Накануне Конгресс США на заседании обеих палат формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп.

Республиканец набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл ей во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.