Число погибших в результате наводнений в Таиланде возросло до 18 человек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями на юге Таиланда, достигло 18 человек, еще один человек числится попавшим без вести, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным МВД страны, наводнения затронули почти миллион человек. Подтоплены тысячи селений, повреждены полторы тысячи школ в десяти провинциях.

Власти привлекли к борьбе с последствиями стихии армию. Военнослужащие участвуют в операциях по эвакуации населения затопленных районов и доставке помощи.