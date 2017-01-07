Министр обороны Кот-д'Ивуара прибыл на переговоры с мятежниками

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр обороны Кот-д'Ивуара Алайн-Ричард Донвахи прибыл в субботу в город Буаке для проведения переговоров с демобилизованными военнослужащими, устроившими мятеж, передает агентство Рейтер.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Донвахи выехал в Буаке в субботу утром, но некоторое время его точное местоположение оставалось неизвестным. По данным агентства, в субботу утром были "все еще слышны пулеметные очереди и выстрелы из тяжелого оружия, они также стреляли всю ночь". Мятежники установили блокпосты на въезде в город.

"Как и обещал, я приехал, чтобы встретиться с нашими братьями. Я здесь, чтобы успокоить их, о чем меня попросил президент", — приводит агентство слова Донвахи до встречи с мятежниками. Отмечается, что Донвахи намерен их "выслушать и найти решение".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке. Позднее министерство обороны страны обратилось к замешанным в бунте в Буаке действующим солдатам с призывом прекратить выступление и вернуться в казармы. "Солдат попросили сохранять спокойствие и вернуться в казармы", — сказал Донвахи в специальном телевизионном обращении.

В пятницу бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Бунтующие военные заявили, что не все соглашения от 2007 года были выполнены властями. В частности, военные требуют повышения заработной платы.