Партии албанцев Македонии потребовали сделать свой язык вторым официальным

БЕЛГРАД, 7 янв – РИА Новости. Партии этнических албанцев Македонии утвердили совместные требования для формирования парламентской коалиции и нового правительства республики, среди которых введение албанского языка как второго официального, говорится в опубликованном в субботу заявлении политических движений.

По итогам парламентских выборов в Македонии 11 декабря и повторного голосования 25 декабря крупнейшая партия ВМРО-ДПМНЕ получила 51 депутатский мандат из 120, ведущий оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ) – 49 мандатов. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям ДУИ, БЕСА и "Альянсу за албанцев", а также ДПА. Ожидается, что 9 января президент Георге Иванов вручит мандат на формирование нового кабинета министров ВМРО-ДПМНЕ, однако для создания правящего большинства крупнейшей партии необходима коалиция с албанскими политическими движениями.

"Мы, представители албанских политических партий в Македонии ДУИ, БЕСА, и "Альянс за албанцев",… определенные без альтернативы за интеграцию в НАТО и ЕС,… согласны на поддержку следующих целей в будущем и последующем мандатах правительства: достижение полного языкового равенства, употребление албанского языка на всех уровнях власти и гарантия его применения как фундаментальное и конституционное право", — цитирует информационный портал МКД соглашение партий.

Албанские политические силы также потребовали всеобщего обсуждения национального флага, гимна и государственного герба Македонии "с целью отражения в национальных символах многонациональности и национальной равноправности общества". Еще один пункт совместной платформы – принятие Собранием (парламентом) страны резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912-1956 годов. Среди других инициатив – включение албанцев в переговоры с Грецией о международном названии республики, ускорение интеграции в НАТО и ЕС и углубление сотрудничества с Албанией и самопровозглашенной республикой Косово.

Последняя перепись населения проводилась в Македонии в 2002 году, согласно ее результатам, 25,5% населения составляли албанцы, большинство из которых исповедуют ислам, есть также католики и православные.

Крупнейшие межэтнические столкновения между местными албанцами и македонцами произошли с января по ноябрь 2001 года на северо-западе республики. В марте 2001 они переросли в полномасштабные бои в городе Тетово и близлежащих селах, неподалеку от границы с Косово. После ряда вооруженных нападений со стороны албанцев на органы местной власти македонское руководство начало в Тетово военную операцию с применением бронетехники и вертолетов.

В ноябре того же года между представителями албанской Армии национального освобождения (АНО) и македонским правительством было достигнут договор о перемирии, названный "Охридскими соглашениями". По нему албанские военизированные формирования разоружались, а македонское правительство обязывалось расширить права албанского населения. После "Охридских соглашений" созданные бывшими активистами АНО партии вошли в парламент страны, множество лиц албанской национальности были допущены в силовые структуры, на руководящие посты, в том числе в центральных органах власти.