Партии албанцев Македонии потребовали сделать свой язык вторым официальным

БЕЛГРАД, 7 янв – РИА Новости. Партии этнических албанцев Македонии утвердили совместные требования для формирования парламентской коалиции и нового правительства республики, среди которых введение албанского языка как второго официального, говорится в опубликованном в субботу заявлении политических движений.
"Мы, представители албанских политических партий в Македонии ДУИ, БЕСА, и "Альянс за албанцев",… определенные без альтернативы за интеграцию в НАТО и ЕС,… согласны на поддержку следующих целей в будущем и последующем мандатах правительства: достижение полного языкового равенства, употребление албанского языка на всех уровнях власти и гарантия его применения как фундаментальное и конституционное право", — цитирует информационный портал МКД соглашение партий.
Албанские политические силы также потребовали всеобщего обсуждения национального флага, гимна и государственного герба Македонии "с целью отражения в национальных символах многонациональности и национальной равноправности общества". Еще один пункт совместной платформы – принятие Собранием (парламентом) страны резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912-1956 годов. Среди других инициатив – включение албанцев в переговоры с Грецией о международном названии республики, ускорение интеграции в НАТО и ЕС и углубление сотрудничества с Албанией и самопровозглашенной республикой Косово.
Последняя перепись населения проводилась в Македонии в 2002 году, согласно ее результатам, 25,5% населения составляли албанцы, большинство из которых исповедуют ислам, есть также католики и православные.
Крупнейшие межэтнические столкновения между местными албанцами и македонцами произошли с января по ноябрь 2001 года на северо-западе республики. В марте 2001 они переросли в полномасштабные бои в городе Тетово и близлежащих селах, неподалеку от границы с Косово. После ряда вооруженных нападений со стороны албанцев на органы местной власти македонское руководство начало в Тетово военную операцию с применением бронетехники и вертолетов.
В ноябре того же года между представителями албанской Армии национального освобождения (АНО) и македонским правительством было достигнут договор о перемирии, названный "Охридскими соглашениями". По нему албанские военизированные формирования разоружались, а македонское правительство обязывалось расширить права албанского населения. После "Охридских соглашений" созданные бывшими активистами АНО партии вошли в парламент страны, множество лиц албанской национальности были допущены в силовые структуры, на руководящие посты, в том числе в центральных органах власти.