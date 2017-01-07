В Пекине сократят на 300 тысяч число "грязных" машин

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Пекина намерены в 2017 году в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды сократить количество автомобилей с высокими показателями уровня выбросов в атмосферу на дорогах города на 300 тысяч единиц, передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление и.о. мэра Пекина Цай Ци.
Ранее директор департамента по управлению автотранспортом Пекина Ли Куньшэн отмечал, что в китайской столице насчитывается 5,65 миллиона транспортных средств, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 500 тысяч тонн выбросов. По его словам, автотранспорт является источником более 30% загрязнения воздуха Пекина вредными частицами PM 2.5.
Частицы PM 2.5 размером менее 2,5 микрона создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывать приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.