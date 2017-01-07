Глава МИД Греции обсудил с генсеком ООН кипрское урегулирование

АФИНЫ, 7 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что в ходе однодневного визита в Нью-Йорк обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа кипрское урегулирование.

Котзиас встретился также со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, однако, по его словам, сблизить позиции по кипрской проблеме не удалось.

Греция проводит интенсивные переговоры в преддверии нового раунда переговоров в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить переговоры между лидерами двух общин Кипра, а 12 января планируется провести международную конференцию с участием трех стран-гарантов: Греции, Турции и Великобритании.

"Мой однодневный визит в Нью-Йорк можно считать успешным. Состоялся ряд встреч, как с греко-американскими и кипро-американскими организациями, так и еврейским лобби",- заявил Котзиас журналистам.

"Моя встреча с Чавушоглу прошла сегодня утром, мы обсуждали греко-турецкие отношения и проблему Кипра, мы не смогли достигнуть сближения позиций по этим вопросам",- сказал Котзиас.

По его словам, он встретился также с президентом Генеральной Ассамблеи ООН и генеральным секретарём ООН.

"Мы обсудили в основном кипрскую проблему и греческую точку зрения, почему система гарантий должна быть отменена, чтобы не было права у какой-либо страны на вмешательство в дела Кипра. И должны быть выведены иностранные войска, в первую очередь турецкие оккупационные войска", — сказал глава МИД Греции.

На просьбу прокомментировать письмо лидера турецкой общины Кипра Мустафы Акынджи к генсеку ООН с требованием, чтобы на женевских переговорах Никос Анастасиадис был представлен как лидер греческой общины, а не как президент Кипра, Котзиас ответил: "Президент Анастасиадис является в соответствии с международным правом президентом Республики Кипр, признанным со стороны ООН и всех международных организаций, и он участвует в Женевской конференции и международной конференции в двойном качестве, как президент Кипра и как представитель греческой общины Кипра".

Греческий министр встретился с представителями штаба Трампа, в частности, советником по национальной безопасности Майклом Флинном.

Котзиас отметил, что среди сотрудников Трампа много американцев греческого происхождения.

"У них полное знание и понимание греческих проблем. Я обсуждал с сотрудниками Трампа не столько кипрскую проблему, сколько вопросы Ближнего Востока, политику стабильности и безопасности, которую проводит греческое правительство, сотрудничество по защите религиозных и культурных общин на Ближнем Востоке",- сказал глава МИД.

По его словам, вопросы экономики не обсуждались.

"Мы обсудили с Флинном, что сразу после инаугурации Трампа будут приглашения приехать с визитами как мне, по проблемам внешней международной политики, так и министру финансов по вопросам отношений с МВФ, долгового кризиса и его разрешения",- сказал Котзиас.