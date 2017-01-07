Глава МИД Греции обсудил с генсеком ООН кипрское урегулирование

АФИНЫ, 7 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что в ходе однодневного визита в Нью-Йорк обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа кипрское урегулирование.
Греция проводит интенсивные переговоры в преддверии нового раунда переговоров в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить переговоры между лидерами двух общин Кипра, а 12 января планируется провести международную конференцию с участием трех стран-гарантов: Греции, Турции и Великобритании.
"Мой однодневный визит в Нью-Йорк можно считать успешным. Состоялся ряд встреч, как с греко-американскими и кипро-американскими организациями, так и еврейским лобби",- заявил Котзиас журналистам.
"Моя встреча с Чавушоглу прошла сегодня утром, мы обсуждали греко-турецкие отношения и проблему Кипра, мы не смогли достигнуть сближения позиций по этим вопросам",- сказал Котзиас.
По его словам, он встретился также с президентом Генеральной Ассамблеи ООН и генеральным секретарём ООН.
"Мы обсудили в основном кипрскую проблему и греческую точку зрения, почему система гарантий должна быть отменена, чтобы не было права у какой-либо страны на вмешательство в дела Кипра. И должны быть выведены иностранные войска, в первую очередь турецкие оккупационные войска", — сказал глава МИД Греции.
На просьбу прокомментировать письмо лидера турецкой общины Кипра Мустафы Акынджи к генсеку ООН с требованием, чтобы на женевских переговорах Никос Анастасиадис был представлен как лидер греческой общины, а не как президент Кипра, Котзиас ответил: "Президент Анастасиадис является в соответствии с международным правом президентом Республики Кипр, признанным со стороны ООН и всех международных организаций, и он участвует в Женевской конференции и международной конференции в двойном качестве, как президент Кипра и как представитель греческой общины Кипра".
Греческий министр встретился с представителями штаба Трампа, в частности, советником по национальной безопасности Майклом Флинном.
Котзиас отметил, что среди сотрудников Трампа много американцев греческого происхождения.
"У них полное знание и понимание греческих проблем. Я обсуждал с сотрудниками Трампа не столько кипрскую проблему, сколько вопросы Ближнего Востока, политику стабильности и безопасности, которую проводит греческое правительство, сотрудничество по защите религиозных и культурных общин на Ближнем Востоке",- сказал глава МИД.
По его словам, вопросы экономики не обсуждались.
"Мы обсудили с Флинном, что сразу после инаугурации Трампа будут приглашения приехать с визитами как мне, по проблемам внешней международной политики, так и министру финансов по вопросам отношений с МВФ, долгового кризиса и его разрешения",- сказал Котзиас.