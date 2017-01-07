Премьер Ирака договорился с Анкарой о выводе турецких войск из страны

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади по итогам встречи с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде сообщил, что договорился о выводе турецких войск из иракского города Башика, спустя более года после их ввода, передает телеканал Al Sumaria.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Багдад многократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета.

Как передал канал, на пресс-конференции по итогам закрытой встречи с Йылдырымом в Багдаде аль-Абади заявил, что Турция согласилась с требованиями Ирака.

Йылдырым в субботу начал первый официальный визит в Ирак с тех пор, как отношения двух стран испортились. Турецкого премьера сопровождает широкая правительственная делегация, включающая министра обороны Фикри Ышыка.