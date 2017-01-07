В Литве закрыли передачу "Угадай мелодию" за нацистское приветствие

ВИЛЬНЮС, 7 янв — РИА Новости. Развлекательная программа "Угадай мелодию" на государственном телеканале LRT в Литве закрыта после того, как одна из участниц передачи — актриса литовского театра и кино Аста Баукуте продемонстрировала в эфире нацистское приветствие, сообщил в субботу журналистам врио гендиректора канала LRT Римвидас Палецкис.

По его словам, в пятницу вечером во время записи программы Баукуте, угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и вслух громко прокричала "еврей". Во время съемки программы ведущие на инцидент не отреагировали, посчитав, что в эфир эти кадры не попадут, так как программа идет в записи.

"Когда я узнал об эпизоде программы "Угадай мелодию" и комментариях, связанных с ним, я посмотрел (эпизод). Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT", — сказал журналистам Палецкис.

В субботу утром Баукуте прокомментировала порталу delfi свое поведение. "Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая", — сказала актриса. Она также призналась, что удивлена закрытием программы.

Аста Буакуте — актриса литовского театра и кино, общественный и политический деятель. В 2008 году находилась в списках "Восходящей национальной партии Литвы" под руководством Арунаса Валинскаса. За активную творческую работу в театре в 2008 году была награждена министерством культуры Литвы "Золотым сценическим крестом".