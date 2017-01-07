Немецкие спецслужбы заподозрили Россию в кибератаке на ОБСЕ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV — внутренняя разведка ФРГ) Ганс-Георг Маасен заявил, что атака на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла быть совершена из России, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В конце декабря стало известно, что осенью 2016 года ОБСЕ подверглась хакерской атаке, однако кто стоял за этим, не уточнялось.

Маасен заявил, что при атаке на ОБСЕ использовалась инфраструктура, сходная с теми, которые применяет для взлома группа хакеров, известная как APT28. Он также напомнил, что APT28 совершала атаки, направленные против Бундестага.

"В случае с APT28 есть свидетельства, которые указывают на российские источники", — заявил Маасен.

Ранее французская газета Monde со ссылкой на неназванную "западную спецслужбу", также писала, что хакерская атака на ОБСЕ обусловлена действиями группы якобы русских хакеров APT28.

В 2016 года ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу на выборах. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к атакам США ни разу не предъявили. В Москве все обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными.