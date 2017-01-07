В Госдуме назвали доклад разведки США оскорблением американцев

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заявления о том, что российские СМИ могли серьезно повлиять на мнение американского избирателя, являются прямым оскорблением американского общественного мнения, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT значительную часть своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ, который разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали в пятницу. При этом никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения.
По его словам, "глядя на происходящее в США, складывается впечатление, что американские спецслужбы сами поверили в антироссийские тезисы, которые использовались в предвыборной агитации Демократической партии".
"Может быть, руководству Демократической партии, включая американского президента, вместо использования административного ресурса для фабрикации оправданий своей политической несостоятельности и борьбы с выдуманной российской угрозой следовало бы сделать выводы из своих ошибок и понять, в чём оно противопоставило себя надеждам и чаяниям американского избирателя", — отметил депутат.