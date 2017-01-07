Министр обороны Кот-д'Ивуара пропал в захваченном военными городе Буаке

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр обороны Кот-д'Ивуара Алайн-Ричард Донвахи направился в субботу утром в город Буаке, чтобы попытаться урегулировать обстановку в связи с мятежом демобилизованных военнослужащих, однако его точное местонахождение на данный момент неизвестно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя минобороны.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке. Позднее министерство обороны страны обратилось к замешанным в бунте в Буаке действующим солдатам с призывом прекратить выступление и вернуться в казармы. "Солдат попросили сохранять спокойствие и вернуться в казармы", — сказал Донвахи в специальном телевизионном обращении.

Как сообщает агентство со ссылкой на одного из членов кабинета министра обороны, Донвахи выехал в Буаке в субботу утром, но на данный момент его точное местонахождение неизвестно.

По данным агентства, в субботу утром "все еще слышны пулеметные очереди и выстрелы из тяжелого оружия, они также стреляли всю ночь". Мятежники установили блокпосты на въезде в город.

В пятницу бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Бунтующие военные заявили, что не все соглашения от 2007 года были выполнены властями. В частности, военные требуют повышения заработной платы.