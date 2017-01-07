В стамбульских аэропортах отменили более 600 рейсов из-за снегопада
14:3907.01.2017
(обновлено: 14:43 07.01.2017)
100914
АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.
Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.
Последствия снегопада в Стамбуле, 7 января 2017
По сообщению агентства Anadolu, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула достигла 40 сантиметров. Пролив Босфор закрыт для судоходства. Гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий, в том числе с участием нескольких фур.
Сотрудники муниципалитета Стамбула собрали в спортивном зале "Зейтинбурнуспор" более 700 бездомных, предоставив им горячую еду. В мегаполисе действует круглосуточная "горячая линия" службы спасения.
Не ждали: снег в теплых краях
В этом году в Стамбуле первый снег выпал 16 декабря.
Во многих районах Стамбула движение автомобилей было затруднено, возникли пробки. Снег шел всю ночь.
23 декабря снегопад обрушился на Анкару.
На площади Таксим в Стамбуле, 16 декабря.
29 декабря снег выпал в Афинах.
Снег – крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.
В Афинах стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.
За четыре часа в Афинах выпало около трех сантиметров снега.
Полиция греческой столицы запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта.
22 декабря НАСА опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара.
Снег выпал в африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять.
Резко похолодало в эти дни в Сирии.
В некоторых районах северных провинций Сирии снега не было четверть века.
Если для взрослых в Сирии снег - проблема, то для детей - развлечение.
Снег в сирийской провинции Эс–Сувейда, 27 декабря.
В Сирии больше всего снега выпало в провинции Хомс.
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.