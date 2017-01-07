В стамбульских аэропортах отменили более 600 рейсов из-за снегопада

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.

© REUTERS/ Osman Orsal Последствия снегопада в Стамбуле, 7 января 2017

По сообщению агентства Anadolu, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула достигла 40 сантиметров. Пролив Босфор закрыт для судоходства. Гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий, в том числе с участием нескольких фур.

Сотрудники муниципалитета Стамбула собрали в спортивном зале "Зейтинбурнуспор" более 700 бездомных, предоставив им горячую еду. В мегаполисе действует круглосуточная "горячая линия" службы спасения.