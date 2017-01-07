СМИ сообщили имя убитого при стрельбе в бизнес-центре в Баку

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Убитым в офисе "Иракских авиалиний" в бизнес-центре в Баку является брат помощника посла, сообщает в субботу агентство АПА.
"Сотрудник "Иракских авиалиний" Али Агалы был убит в голову выстрелом из винтовки марки "Винчестер". По одной из версий, преступление было совершено на бытовой почве. По данному факту Хатаинской районной прокуратурой города Баку ведется следствие. По подозрению в совершении убийства задержан житель Баку Эльшан Баширов. Убитый был братом помощника посла Ирака в Азербайджане", — уточняет агентство.