СМИ сообщили имя убитого при стрельбе в бизнес-центре в Баку

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Убитым в офисе "Иракских авиалиний" в бизнес-центре в Баку является брат помощника посла, сообщает в субботу агентство АПА.

Ранее агентство сообщило о вооруженном инциденте в бизнес-центре "Dəmirci Tower" в Баку. По данным агентства, инцидент произошел на третьем этаже бизнес-центра, в офисе "Иракских авиалиний". Сообщалось об одном убитом.

"Сотрудник "Иракских авиалиний" Али Агалы был убит в голову выстрелом из винтовки марки "Винчестер". По одной из версий, преступление было совершено на бытовой почве. По данному факту Хатаинской районной прокуратурой города Баку ведется следствие. По подозрению в совершении убийства задержан житель Баку Эльшан Баширов. Убитый был братом помощника посла Ирака в Азербайджане", — уточняет агентство.