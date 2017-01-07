Макфол призвал не делать "хорошие отношения" с Россией самоцелью для США

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новая американская администрация не должна ставить целью своей внешней политики хорошие отношения с Москвой, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для издания Foreign Policy.

"Хорошие отношения" никогда не должны становиться целью внешней политики США по отношению к России или любой другой стране мира. Дипломатия — не состязание в популярности. Улучшение отношений всегда должно рассматриваться как средство укрепления безопасности и процветания Америки", — написал бывший посол.

Макфол предложил избранному президенту США Дональду Трампу семь пунктов внешнеполической программы, которые, по его мнению, позволят правильно выстроить отношения с Кремлем. В частности, бывший дипломат считает необходимым поддерживать союзников по НАТО, назвать конкретные условия снятия санкций с Москвы, оказывать помощь в проведении реформ властям Украины, воздержаться от прямой поддержки России в Сирии и укрепить кибербезопасноть США.

По мнению политика, США также должны продвигать либеральные ценности в странах НАТО и на постсоветском пространстве.

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы, а сейчас является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным российского МИД, ему запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".