В Баку предоставили Минску документы для экстрадиции блогера Лапшина

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Генпрокуратура Азербайджана представила белорусской стороне документы для экстрадиции блогера Александра Лапшина, задержанного ранее в Минске по запросу Баку, сообщил в субботу глава пресс-службы ведомства Эльдар Султанов.

Ранее Лапшин сообщил, что задержан в Минске по запросу Азербайджана. Он был включен МИД Азербайджана в "черный список". Баку обнародовал его в 2013 году, включил в него иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики . Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря тому, что в представленном им украинском паспорте имя "Александр" было указано на украинском как "Олександр". Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса АР.

"Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Белоруссии документы для экстрадиции Александра Лапшина, арестованного в этой стране за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированную территорию Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против государственности", — цитирует Султанова агентство Trend

Ранее посол Белоруссии в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку задержанного в Минске блогера Александра Лапшина в случае, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

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