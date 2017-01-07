В Баку предоставили Минску документы для экстрадиции блогера Лапшина

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Генпрокуратура Азербайджана представила белорусской стороне документы для экстрадиции блогера Александра Лапшина, задержанного ранее в Минске по запросу Баку, сообщил в субботу глава пресс-службы ведомства Эльдар Султанов.Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря тому, что в представленном им украинском паспорте имя "Александр" было указано на украинском как "Олександр". Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса АР.
Ранее посол Белоруссии в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку задержанного в Минске блогера Александра Лапшина в случае, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.
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