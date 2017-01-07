Иракские военные захватили в Мосуле штаб боевиков ИГ из Чечни
12:4407.01.2017
(обновлено: 12:48 07.01.2017)
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БАГДАД, 7 янв — РИА Новости. Бойцы иракской федеральной полиции захватили в Мосуле штаб группировки ИГ (запрещена в России), руководивший действиями боевиков-выходцев из Чечни, передает Sputnik со ссылкой на заявления командующих операцией.
"В штабе найдены карты атак ИГ, которые они провели ранее в различных районах Мосула, федеральная полиция Ирака обнаружила пояса со взрывчаткой и оружие", — цитирует агентство заявление командира структуры Раида Шакера Джаудата.
Силовики также установили контроль над расположенным рядом больничным комплексом и кварталом Эль-Гафран, над ними поднят иракский флаг.
Операция по освобождению Мосула продолжается с октября при участии различных силовых структур Ирака, иракских курдов и коалиции во главе с США. Совместным силам удалось продвинуться и захватить кварталы в восточной части города.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.