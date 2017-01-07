В ДНР четыре дома повреждены из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Четыре дома повреждены на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики вследствие обстрелов со стороны украинских силовиков минувшей ночью, сообщил журналистам представитель Министерства обороны ДНР.

"Вследствие обстрелов со стороны украинских силовиков в Новоазовском районе повреждения получили четыре дома в населенном пункте Куликово. В один из домов было зафиксировано прямое попадание. В остальном повреждены фасады, крыши и остекление. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил представитель оборонного ведомства.