В Азербайджане девочку на суде насильно передали отцу

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова вмешалась в инцидент с применением силы в отношении 10-летней девочки на суде на севере Азербайджана, сообщает агентство Trend со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

В социальных сетях в субботу появилось видео , на котором в Губинском районном суде 10-летнего ребенка силой забрали у воспитавшей ее тети и передали отцу. Сама девочка заявила, что до сих пор не знала о существовании отца и впервые увидела его на суде.

После инцидента аппарат омбудсмена Азербайджана направил в Главное управление по исполнению министерства юстиции письмо, в котором отметил недопустимость применения физического и психологического насилия со стороны судебных исполнителей к несовершеннолетней девочке, а также обратил внимание на факты нарушения Конвенции о правах ребенка и законодательства по правам детей.