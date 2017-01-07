Симоньян после доклада разведки США вспомнила "меткие определения" Лаврова

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад спецслужб США о якобы "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, напомнив о "метких определениях" главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT значительную часть своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ, который разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали в пятницу.

"Наконец-то я постигла всю сермяжную правду метких определений Сергея нашего Викторовича Лаврова. Ну, вы помните", — сказала Симоньян.

Одним из наиболее ярких и широко разошедшихся в народе выражений главы МИД Сергея Лаврова стало замечание с использованием слова "дебилы". Официально сам он не комментировал, в отношении кого конкретно оно было употреблено, однако позднее в соцсетях это словосочетание стали использовать в связи с различными необъяснимыми, агрессивными или очевидно ошибочными действиями и заявлениями Вашингтона и его союзников, в том числе по отношению к России.

Кроме того, Симоньян также прокомментировала опубликованные в докладе сведения в своем блоге в "Живом журнале"

"Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически. У нас в разведшколе вас бы розгами высекли за такую халтуру. А это, между прочим, больно. Придется взять над вами товарищеское шефство", — написала она.

После этого Симоньян привела ряд фактов, которые, по ее словам, можно использовать в "работе над ошибками". В частности, она написала про свою встречу с Джулианом Ассанжем, освещение выборов в Крыму в 2001 году, миллиард просмотров на Youtube у RT, свое обучение в США, общение на даче с сотрудником госдепа и знакомство с первым заместителем главы администрации президента РФ Алексеем Громовым.

Приложение доклада американских спецслужб под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает 6 из 14 страниц доклада разведки. Приложение представляет собой изыскания Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены косметические изменения в связи с выборами 2016 года.

При этом никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безоснованности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

Кроме того, опубликованный доклад использует в качестве "доказательства вмешательства" России в американские выборы рисунок с изображением Симоньян, датированный 2011 годом. Карикатура изображает Симоньян, перешагивающую через здание Белого дома. Данное изображение использовалось в качестве заставки к телевизионному шоу, которое она вела на телеканале РЕН-ТВ в 2011 году.