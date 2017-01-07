На Украине 71 населенных пунктов остались без электроснабжения

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи, обесточен 71 населенный пункт в семи областях", — говорится в сообщении.

В частности, без света остались 35 населенных пунктов в Одесской области, во Львовской — 14, Херсонской — 10, Николаевской — 7, Кировоградской 2, Киевской —2, Черкасской — 1. В настоящее время к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.