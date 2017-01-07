Савченко обнародует списки пленных украинских силовиков

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.
"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной…я опубликую в ближайшее время", — написала Савченко на своей странице в Facebook.
Позднее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что проведут с ней работу, чтобы не допустить обнародования списков.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
Подробнее об уголовном деле Надежды Савченко читайте в справке РИА Новости >>
В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.