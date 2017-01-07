Минобороны НКР заявило о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (17)

ЕРЕВАН, 7 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 50 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 6 на 7 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 50 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 450 выстрелов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха отвечали в случае крайней необходимости и продолжили уверенно выполнять стоящие перед ними боевые задачи.

В то же время, Минобороны Азербайджана заявило о том, что за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе нарушался 39 раз.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>