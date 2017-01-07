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В мире

Американская разведка обвинила в хакерских атаках лично Путина

Тема:
Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы (33)
10:4007.01.2017
(обновлено: 13:34 07.01.2017)
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали совместный доклад, посвященный "вмешательству России" в недавние президентские выборы в США.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Artur Marciniec
WikiLeaks высмеяла доклад разведки США о кибератаках

Документ, согласно задумке авторов, исследует "мотивы и пределы намерений" Москвы в отношении президентских выборов и ее влияние на общественное мнение американцев с помощью "киберинструментов" и кампаний в СМИ.

Авторы утверждают, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон стать президентом, "очернить" ее в глазах американских граждан и подорвать демократический процесс в США.

Распоряжение о проведении соответствующей "кампании" якобы отдал лично Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
Средства, к которым прибегала Россия, с точки зрения ЦРУ, АНБ и ФБР включают в себя хакерские атаки, " посредничество третьих лиц", а также деятельность СМИ и " проплаченных троллей".

В документе говорится в том числе о том, что у России был доступ к избирательным комиссиям на территории США. При этом авторы признают, что системы, атакованные "российскими хакерами", с подсчетом голосов никак не связаны.

Значительная часть доклада посвящена деятельности российских СМИ Sputnik и RT, которые, по утверждению спецслужб, нарочно выставляли Хиллари Клинтон в негативном ключе, сосредотачиваясь на скандале с перепиской и на слухах о состоянии ее здоровья.

Разведка США также указывает, что после летних Олимпийских игр российские хакеры одной из своих основных целей избрали Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В частности, утечки данных об американских спортсменах, уличенных в применении запрещенных препаратов, приписываются Главному разведывательному управлению (ГРУ) России.

Sputnik. Архивное фото
© Sputnik
Разведка США посвятила RT и Sputnik часть доклада о "вмешательстве России"
В докладе говорится, что именно ГРУ использовало личность хакера Guccifer и сайт DCLeaks.com, чтобы публиковать добытые в результате хакерских атак данные, и именно оно передало данные, полученные после взлома Национального комитета Демократической партии США Wikileaks.

Уже после американских выборов Москва, по мнению американской разведки, пыталась взломать американские экспертные центры и неправительственные организации в области национальной безопасности, обороны и международной политике. Сделано это было для сбора материалов, которые можно было бы в будущем применить для влияния на внутренние дела США, утверждается в документе.

"Мы считаем, что Москва будет применять уроки, усвоенные в ходе ее направленной на американские выборы кампании, распоряжение о проведении которой отдал Путин, для дальнейших попыток оказывать влияние на страны мира, в том числе на союзников США и их избирательные процессы", — резюмируют авторы доклада.

Белыми нитками: как Обама сшил дело русских хакеров
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Белыми нитками: как Обама "сшил" дело "русских хакеров"
Обвинения в попытках повлиять на выборы в США звучали в адрес России на протяжении всей президентской кампании, по итогам которой американцы избрали своим президентом Дональда Трампа.

Информация из доклада АНБ, ФБР и ЦРУ также уже озвучивалась американской разведкой ранее. Газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, которые ознакомились с докладом до его публикации, отмечает, что никаких сенсаций нет даже в засекреченной его части.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп назвал сообщения о кибератаках России "политической охотой на ведьм"
Избранный президент Дональд Трамп в четверг поставил под сомнение то, что именно Россия взломала сервер Национального комитета демократов. Основатель WikiLeaks, в свою очередь, опровергал информацию о том, что электронные письма с этого сервера его организация получила от российского правительства.

Обвинения в хакерских атаках осенью прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что в опубликованных хакерами материалах нет ничего, что было бы в интересах России.

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