Израиль частично сократит финансирование ООН

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Израиля сократят финансирование ООН примерно на шесть миллионов долларов США в ответ на антипоселенческую резолюцию Совбеза ООН, говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.
"ООН должна положить конец абсурдной действительности, где она поддерживает организации, деятельность которых всецело направлена на подстрекательство и антиизраильскую пропаганду", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Израиль также временно ограничивает связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции.