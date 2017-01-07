Израиль частично сократит финансирование ООН

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Израиля сократят финансирование ООН примерно на шесть миллионов долларов США в ответ на антипоселенческую резолюцию Совбеза ООН, говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

"ООН должна положить конец абсурдной действительности, где она поддерживает организации, деятельность которых всецело направлена на подстрекательство и антиизраильскую пропаганду", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль также временно ограничивает связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции.