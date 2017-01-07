СМИ рассказали о более 50 потенциально опасных исламистах, живущих в ФРГ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 50 потенциально опасным исламистам отказано в статусе беженцев в ФРГ, но они по-прежнему остаются на территории страны, пишет журнал Spiegel.
Всего в список возможных террористов, составленный органами безопасности ФРГ, входят 548 лиц.
Кроме того, около 50 человек, отнесенных спецслужбами к категории так называемых "релевантных лиц", которые, по мнению органов безопасности также представляют потенциальную угрозу правопорядку, но уже в меньшей степени, получили отказ в получении убежища, но продолжают находиться на территории Германии.
Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что число потенциально опасных сторонников исламизма в Германии достигло рекордно высокого уровня. Также министр дал характеристику этой группы лиц. "Потенциально опасными называются личности, в отношении которых существуют подкрепляемые фактами предположения, что они способны совершить политически мотивированные преступления серьезного характера", — сказал он.
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