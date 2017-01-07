В Таиланде 12 человек погибли в результате наводнения на юге страны

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений на юге Таиланда, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди будут идти еще на протяжении нескольких дней. По информации Франс Пресс, тысячи тайских деревень находятся в подтопленном состоянии.

"Ситуация очень плохая на сегодня и завтра. Проливные дожди продолжают идти", — цитирует агентство заявление представителя департамента.

По оценкам МВД, более 700 тысяч людей пострадали в результате наводнений. По данным агентства, из-за разбушевавшейся стихии отменяются поезда и авиарейсы.

Согласно прогнозам, дожди должны прекратиться в эти выходные.