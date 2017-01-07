Аэропорт во Флориде, где произошла стрельба, возобновляет работу

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где произошла стрельба, возобновятся в 00.00 по местному времени (8.00 мск), говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в микроблоге Twitter.

"Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла снова будут запущены в полночь", — сообщили представители аэропорта.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.