В Китае арестовали мужчину спустя 21 год после преступления

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Мужчину, который был участником вооруженного ограбления, совершенного 21 год назад, арестовали в Китае, пишет газета China Daily.

Преступление произошло 22 декабря 1995 года в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун). Тогда преступник по имени Чэнь Сюйминь и четверо его пособников напали на инкассаторский автомобиль возле одного из банков, застрелив охранника и ранив другого, после чего они угнали автомобиль с 15 миллионами юаней (2,18 миллиона долларов США).

Спустя несколько недель полиции удалось арестовать четырех пособников Чэнь Сюйминя, а также еще 10 человек, причастных к подготовке вооруженного нападения на инкассаторов. У них были изъяты семь пистолетов, почти 300 патронов, более 20 самодельных гранат и часть украденных денег. Однако Чэнь Сюйминя схватить не удалось. На его поиски были брошены 3,5 тысячи сотрудников полиции, поиски велись также в соседних провинциях.

Как пишет газета China Daily со ссылкой на управление общественной безопасности города Гуанчжоу, в четверг Чэнь Сюйминь был задержан на рынке в провинции Юньнань. После этого в пятницу поездом мужчину доставили в Гуанчжоу. По данным полиции, Чэнь Сюйминь сменил имя и сделал пластическую операцию.

Кроме этого еще один член банды добровольно сдался властям 25 декабря. Оба преступника признались в участии в подготовке и совершении нападения на инкассаторов в 1995 году.