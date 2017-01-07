Алек Болдуин надел бейсболку с лозунгом Трампа на ломаном русском

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Известный американский актер Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с лозунгом избранного президента Дональда Трампа на ломаном русском языке.
"Сделать америки здорово снова", — написано на бейсболке. Болдуин выложил фото в своем аккаунте в Instagram. Слоган Трампа "Make America great again" обычно переводят как "Сделать Америку вновь великой". Вероятно, Болдуин намекает на обвинения в адрес России во "вмешательстве в американские выборы", которые российское руководство опровергает, а Трамп назвал "смехотворными".
Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль.