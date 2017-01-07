Обама обеспокоен, что республиканцы "больше верят Путину, чем демократам"

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама обеспокоен, что республиканцы больше верят президенту России Владимиру Путину, чем демократам.

"Русские хотели вмешаться (в выборы — ред.), и они вмешались. Одна из вещей, которые меня беспокоят, — это насколько много комментариев мы видели в последнее время, когда имеются республиканцы или эксперты, или комментаторы на телевидении, которые, похоже, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам, потому что эти товарищи-американцы — демократы", — сказал Обама в интервью ABC

"Такого не должно быть", — добавил он. "Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", — добавил президент США.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.