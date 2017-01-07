В сети появилась запись разговора депутата Рады о захвате власти на Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Пашинский в телефонном разговоре с лидером украинской партии "УКРОП" Геннадием Корбаном говорил о захвате власти на Украине. Соответствующую аудиозапись опубликовал на своей странице в Facebook бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов.

Как сообщает издание " Страна.ua ", разговор состоялся осенью 2014 года. В тот момент Корбан занимал должность заместителя главы Днепропетровской ОГА.

На опубликованной записи предположительно зафиксирован разговор Пашинского и Корбана, пишет СМИ. В ходе беседы Пашинский говорит о захвате власти и руководстве страной, чтобы "она процветала". В ответ собеседник депутата просит "не говорить такие вещи по телефону". На что Пашинский отмечает, что является "другом президента".

"Мы захватим власть для президента", — добавляет он. Далее депутат грозится "расстрелять первыми" ближайшее окружение Порошенко, которые считают их врагами. "Они ничего делать не могут, даже воровать не умеют!" — добавляет Пашинский.

В свою очередь Корбан соглашается со всем сказанным.