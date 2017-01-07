Разведка США утверждает, что Россия после выборов пытается взломать НПО

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Разведка США утверждает, что после американских выборов Россия якобы пытается взломать НПО и экспертные центры США, говорится в обнародованном в пятницу совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБР.

"Сразу после выборов, как мы считаем, российская разведка начала кампанию "спирфишинга", направленную против служащих правительства США и частных лиц, связанных с американскими экспертными центрами и НПО в области национальной безопасности, обороны и внешней политики. Эта кампания может предоставить материал для будущих усилий по влиянию, а также для сбора развединформации по целям и планах будущей администрации", — говорится в докладе.

"Спирфишинг" — одна из техник кибервзлома, когда по электронной почте приходит ссылка, нажав на которую, пользователь предоставляет хакеру доступ в свой компьютер.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.