Спикер Палаты представителей опроверг вмешательство России в выборы в США

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что нет никаких доказательств какого-либо вмешательства в ход выборов, в том числе со стороны РФ, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, Райан заявил, что Россия нарушала интересы США и "очевидно старалась вмешаться в политическую систему", однако четкие доказательства вмешательства в президентские выборы отсутствуют.

"Нам нужно ясно понимать, что нет доказательств какого-либо вмешательства в выборы или в процесс голосования", — цитирует телеканал слова политика.

Он также добавил, что Дональд Трамп победил на выборах справедливо, так как он "услышал голоса американцев, которые чувствовали, что о них забыли".

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.